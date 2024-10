Exjugador de Tigres reveló que estuvo a punto de golpear al Tuca Ferretti

Ricardo Ferretti, en su faceta como entrenador, demostró que era de armas tomar. Y es que su carácter explosivo lo metió en más de un problema con los rivales, árbitros y hasta con sus propios jugadores.

Recién se dio a conocer que un futbolista que dirigió en Tigres no toleró los insultos del Tuca, por lo que intentó golpearlo, no una, sino den dos ocasiones. Tuvo que ser separado por sus compañeros.

Lee también Julio César Chávez anunció que se retirará de la televisión: "Ya no quiero trabajar en TV Azteca"

¿Qué exjugador de Tigres quiso golpear al Tuca Ferretti?

Israel Jiménez durante mucho tiempo se consolidó como uno de los jugadores inamovibles en el esquema del Tuca Ferretti en Tigres. El defensa siempre se mantuvo al margen de escándalos o temas polémicos fuera de la cancha.

Es por ello que sorprendió con una revelación, donde aseguró que estuvo a nada de golpear Ricardo Ferretti, debido a que lo sacó en el primer tiempo en un partido contra el América. Los insultos en el vestidor encendieron al Piloto, quien lo encaró y lo retó a golpes.

"Tuve un problema con él (Tuca) en un partido contra América. Me saca como al minuto 40 y salgo enojado por mi desempeño en el partido. Me salgo tranquilo, termina el primer tiempo y voy al vestidor, me quito mis espinilleras y mi camiseta. Cuando me siento, por mi propio enojo aviento las espinilleras hacia donde yo estaba sentado, pero el vestidor del América es como de madera y sonó muy fuerte.

"Llegó Tuca y me empieza a regañar ‘Puta mierda, estás jugando de la chingada’… y yo me saqué de onda porque nadie le estaba diciendo nada a él. Yo todavía no reaccionaba y nada más estaba 'achis, quién está enojado contigo', pero él siguió, nada más se le veía el bigote que se le movía y estaba grite y grite hasta que dije 'ya estuvo'.

El Piloto Jiménez jugó en Tigres de 2008 a 2019. Foto: Imago7

El Piloto Jiménez aseguró que tras entender que los reclamos eran en su contra, decidió encarar al Tuca Ferretti, a quien intentó golpear, pero fue detenido afortunadamente por otros futbolistas.

"Me paré y le dije ‘bueno qué quieres puñetas’, lo iba a golpear, pero me agarraron entre Juninho y Beto Acosta y me hice de palabras con él. El Tuca se hizo para atrás y se quedó callado, yo creo que por respeto no sé la verdad, pero se quedó callado, se hizo para atrás y todos me separaron. Me acuerdo que Torres Nilo me decía 'no pierdas lo mucho por lo poco'. Estaban Lobos, Salcido, Danilinho, Juninho.

“Me tranquilicé poquito, empezó a dar la plática y al último me dice 'Y tú Israel si tienes algún problema el lunes lo resolvemos" y ya me paré y le dije 'pues de una vez' y me le fui encima, pero otra vez me agarraron luego, luego, hasta que después ya más frío me bañé, no regresé a la cancha y me fui para el autobús. Le marqué a mi papá y le conté y me regañó", señaló en el podcast de Fernando Guajardo.

¿Israel Jiménez le ofreció disculpas al Tuca Ferretti?

Finalmente, el Piloto Jiménez señaló que luego de un regaño de su padre y ya con la cabeza fría, trató de ofrecer disculpas al Tuca Ferretti, quien lo ignoró por tres días. Posteriormente, lo juntó con los líderes de Tigres y lo regañó frente a ellos.

"Se termina el juego y nos vamos para Monterrey y al siguiente día entrenamos. Fui a hablar con él a su oficina, pero no me aceptó y no me habló, hasta el otro día Lobos fue el que me dice que vaya a hablar con él, voy y ahora sí me recibió en su oficina, pero nada más me escuchaba, no me dirigía la palabra ni me volteaba a ver. Le dije 'discúlpame, sé que la regué y seguiré trabajando para volver a ser el mismo', no sabía ni qué decirle porque no me contestaba, ni me veía y él estaba jugando en el iPad, le ofrecí disculpas y me salí de la oficina.

"Hasta el tercer día nos reúne en el vestidor a los más grandes, Mancilla, Juninho, Damián, Lobos y me empezó a regañar enfrente de ellos. Me decía 'puta madre, cómo que un jugador de mi confianza me quiere golpear, yo también me puedo defender con otras cosas, cómo me vas a golpear', y ya le dije 'discúlpame, fue la calentura' y ya después me fui a entrenar", finalizó.