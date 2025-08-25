El primer día del microciclo de la Selección Mexicana de cara a la próxima fecha FIFA de septiembre, donde enfrentará a Corea del Sur y a Japón, tuvo una baja, la de Víctor Guzmán.

A través de un comunicado, la Selección anunció que "La Dirección Deportiva de la Selección Nacional informa que Víctor Guzmán causa baja de la concentración y vuelve a su equipo para continuar con su rehabilitación".

Vale la pena recordar, que en este microciclo fueron convocados jugadores que militan exclusivamente en la Liga MX. Dicho trabajo se llevará a cabo del lunes 25 al miércoles 27 de agosto. Durante esos días, los llamados por el Vasco intentarán "llenarle el ojo" al entrenador a un año antes del comienzo de la Copa del Mundo.

Víctor Guzmán causa baja de la convocatoria por lesión. Volverá con @Rayados para continuar su recuperación.#PorMéxicoTodo. 💚🤍❤️ pic.twitter.com/kWc3YXoOMW — Selección Nacional (@miseleccionmx) August 26, 2025

Así, Guzmán vuelve a Monterrey para rehabilitarse y estar listo de cara a la jornada 7 contra Puebla este viernes.

Finalmente, la lista del microciclo queda conformada por 23 jugadores, tras la llegada de Juan José Purata de Tigres.

