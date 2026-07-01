La pasión por la Selección Mexicana no conoce fronteras ni escenarios. Un aficionado acaparó la atención en las Grandes Ligas después de celebrar con enorme entusiasmo uno de los goles de México frente a Ecuador, justo cuando presenciaba el encuentro entre los Dodgers y Athletics.

El momento ocurrió la noche del martes en el Sutter Health Park, inmueble que funciona como sede provisional de Athletics mientras concluye la construcción de su nuevo estadio en Las Vegas.

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El aficionado ocupaba un asiento en la primera fila y disfrutaba el partido de la MLB, aunque también seguía de cerca el compromiso del Tricolor correspondiente a los Dieciseisavos de Final del Mundial 2026.

El retraso del duelo entre México y Ecuador, provocado por una tormenta eléctrica en la Ciudad de México, permitió que el seguidor iniciara la jornada con toda su atención sobre el diamante.

Sin embargo, cuando comenzó el compromiso mundialista decidió mantenerse al tanto de ambos eventos a través de su teléfono celular.

La escena que dio la vuelta a las redes sociales llegó durante la tercera entrada.

¿Cómo ocurrió el festejo del aficionado del beisbol y de la Selección Mexicana?

Mientras Dodgers dominaba el marcador por 5-1, el aficionado reaccionó al tanto de la Selección Mexicana con un efusivo “¡Gol!”, expresión que se escuchó con fuerza en una zona del estadio donde la mayoría de los presentes seguía el encuentro de beisbol.