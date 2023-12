Pasan los días, pero los aficionados del América siguen disfrutando del campeonato obtenido ante Tigres en el Coloso de Santa Úrsula, el cual los confirma como los más ganadores del futbol mexicano.

Las redes sociales se han atiborrado de videos e imágenes de los fanáticos azulcremas celebrando y muchos de ellos de han convertido en tendencia internet, ya que luego de cinco años por fin llegó la anhelada 14.

¿Por qué aficionados del América se burlaron de Martinoli y TV Azteca?

Christian Martinoli es uno de los principales detractores del América, motivo por el que los aficionados de las Águilas pedían no ver la Gran Final por TV Azteca, ya que no estaban de acuerdo con sus críticas.

Y pese a que ya han pasado varios días de que se llevó a cabo el partido, muchos fanáticos no sabían que Martinoli, Luis García, Jorge Campos y Zague, no narraron desde el Estadio Azteca sino desde un foro, por lo que comenzaron a burlase de su situación.

“El pinche mantel es lo más deprimente, sea o no la final, ya los han subido bastante veces narrando/comentando así”; “Así están narrando la mayoría de los partidos, ya ni siquiera van a el estadio, eso ya me parece ridículo”; “No sé qué se sorprenden, llevan años narrando sentados sobre una cubeta de pintura”, fueron algunos de los comentarios.

¿Es verdad que Martinoli y compañía narraron así y desde ahí la final? Porque si es así, ahí se termina la lealtad, la dignidad y vergüenza que Martinoli tanto presume...ya le sería menos humillante trabajar en Televisa. pic.twitter.com/5FIuCxjAzY — Brailovskysmo. (@CF_America_13) December 26, 2023

¿Por qué ya no narran en los estadios?

Pese a que en el pasado se rumoró que el equipo de deportes de TV Azteca ya no narraba desde los estadios por falta de presupuesto, Christian Martinoli ya había aclarado que no se debe a ese tema si no a su flojera de viajar.

“No lo sé (si volverán a los estadios) y no es por temas de presupuesto, es por hueva. Ya nos gustó esto de la onda pandémica. Llegas a dormir a tu casa, haces unos 20 minutos a tu casa en fin de semana, cenas con la familia, al otro día no tienes que subirte a un avión que sabes se retrasará", comentó.