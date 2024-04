Álvaro Morales es uno de los presentadores más polémicos en la actualidad en la televisión deportiva en México. Constante crítico de Chivas, Pumas, Guillermo Ochoa o detractores del América, el presentador de ESPN se ha vuelto famoso por sus controversiales comentarios, muchas veces exagerados o basados en teorías conspiranoicas, como ahora, que ha asegurado que hay motivos por los que Javier 'Chicharito' Hernández no jugará ante Pachuca.

Este viernes, Chivas anunció que Hernández no realizó el viaje a Hidalgo, para enfrentar a los Tuzos debido a que presenta molestias musculares; sin embargo, Álvaro Morales ha dado a entender que la razón por la que no jugará no es una lesión, sino la resaca de una fiesta de la semana pasada o de un veto de una televisora.

¿Qué dijo Álvaro Morales de la lesión de Chicharito ante Pachuca?

En la mesa de Futbol Picante de este viernes por la noche, Morales sembró la duda alrededor de Chicharito, cuestionando si la fiesta posterior a la victoria ante Puebla o el contrato que tiene Chivas con Telemundo podrían ser factor para que Hernández no realizara el viaje a la Bella Airosa.

"¿Alguien de aquí de la mesa, cree que luego de que Gago les dio permiso de ir a festejar a Chicharito y lo captaron con una fotografía echándose un tequilazo, siga con resaca o cruda? Ya tiene 35 años. ¿Creen ustedes que sigue 'crudelio'? Segunda, ¿alguien en esta mesa cree que Telemundo sería de los que contribuyen al sueldo de 'Chicharito' y habría pedido que solo arranque como titular los partidos en casa, que son los que transmite Telemundo, sospechan? No es una afirmación, es una sospecha", expresó Morales.

Además, Morales añadió otra hipótesis sobre Chicharito: "¿Alguien cree que por haber entrenado en la semana, tiene molestias musculares?", preguntándolo en tono irónico debido a la incredulidad de su parte.