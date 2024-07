Javier ‘Chicharito’ Hernández sabe que su segundo torneo con las Chivas debe de ser su consolidación como líder y goleador del equipo. Sobre todo, porque el certamen anterior se ausentó de varios compromisos por lesión.

Sin embargo, el delantero del Guadalajara inició el Apertura 2024 con el pie izquierdo, debido a que se perdió un par de jugadas cantadas de gol frente a la portería, que hubieran significado el triunfo ante el Toluca.

¿Por qué Álvaro Morales reventó al Chicharito?

Desde que se supo que Chicharito Hernández volvería a jugar con las Chivas, uno de los personajes que más lo ha criticado es Álvaro Morales, quien pronosticó que el atacante mexicano iba a fracasar con los rojiblancos, principalmente por el tema de la edad.

“Yo se los advertí, salvo algunas muy poquitas excepciones, los delanteros mexicanos regularmente a los 36 años, regularmente ya, o están retirados, o ya anotaron muy poco, pero ya no están. Pero es el paso natural del tiempo, Chicharito no puede quejarse de que no hubo oportunidades, las hubo, tuvo de frente”, dijo.

Por otra parte, el polémico comentarista de ESPN señaló que el físico no le está ayudando al Chicharito, quien se ha ejercitado de más, lo que notablemente lo ha afectado en aspectos futbolísticos.

“Pero véanlo correr, la mecánica, está demasiado, excesivamente fuerte. Corre como running back, no como futbolista. ¿Pues qué esperaban de Javier Hernández?”, finalizó.