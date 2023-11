David Faitelson y André Marín están por hacer su debut como nuevos integrantes de Televisa, ya que serán parte de la doble cartelera de TUDN en esta jornada sabatina, con los partidos de Pumas ante Chivas y Tigres frente al América.

Incluso ambos comentaristas compartieron imágenes de su primer día oficial como narradores de la televisora de San Ángel, en la que a lo largo de su carrera, principalmente en su estancia en TV Azteca, aseguraron que nunca trabajarían.

¿André Marín se quiere reconciliar con Joserra?

Previo a que se diera su debut con Televisa, André Marín y David Faitelson tuvieron una charla con Javier Alarcón en su podcast ‘Entre camaradas’, donde el excomentarista de Fox Sports aseguró que, pese a que lo tachó de traidor, sí le gustaría buscar a José Ramón Fernández para hacer las paces.

“(José Ramón es) una persona importante en mi carrera, le estaré siempre agradecido y por más que haya dicho que era un traidor, fue la mentira más grande que ha dicho toda su vida, le fui leal, me rompí el alma por él y por su proyecto, me dio una mano, me abrió la puerta de trabajar en este medio. Sí, sí me gustaría (llamarle para hacer las paces) y te voy a tomar la palabra”, dijo Marín.

¿Qué pasó entre Marín y José Ramón?

Uno de los temas más polémicos en la vida de André Marín fue el distanciamiento con José Ramón Fernández, quien por mucho tiempo fue su jefe en la televisora del Ajusco. En 2006, Joserra dejó TV Azteca y se señaló Marín anhelaba su puesto, por lo que metió presión para que José Ramón dejara la empresa.

Incluso Fernández y otros comentaristas han señalado a André como un traidor, ya que pese a que por mucho tiempo laboraron juntos, el ahora fichaje de Televisa deportes hizo todo lo posible por que José Ramón Fernández saliera de TV Azteca.