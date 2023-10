David Faitelson y André Marín fueron anunciados como las contrataciones de lujo en Televisa, con los que esperan arrebatarle el rating a TV Azteca, que con el equipo conformado por Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y Zague, se han adueñado de la preferencia en las transmisiones de futbol.

Y pese a que Faitelson y Marín aún no debutan en su nueva empresa, han generado muchas reacciones, principalmente en redes sociales, por lo que en San Ángel confían que ese mismo efecto lo pasen a los números.

¿Fox Sports despidió a André Marín?

Luego de que Fox Sports lanzara un comunicado la noche de ayer, donde explicaban que no entendían la decisión de André Marín, quien tenía contrato vigente y fue apoyado en su totalidad tras su grave enfermedad, ahora el periodista mexicano les respondió.

En su cuenta de X, Marín se defendió y aseguró que infirmó a la cadena su deseo de incursionar en nuevos proyectos en 2024, por lo que aceptaría la oferta de Televisa, lo que generó que el duelo lo despidiera y no lo dejara despedirse de la audiencia en el programa ‘La última palabra’.

“Fui separado de Fox Sports. Hace tiempo avisé que tenía nuevos planes y retos profesionales. El pasado miércoles me informaron que ya no regresaría al programa (La última palabra) y por ende no me podría despedir de su audiencia. Tengo un ofrecimiento de Televisa Univisión, tomo el reto con mucha emoción. Nunca esperé que el dueño me despidiera de esa forma", cita parte del comunicado.

André Marín dio su versión de su salida de Fox Sports mediante un comunicado. Foto: Especial

¿Cuándo debuta André Marín en Televisa?

Será hasta el 2024 cuando la audiencia pueda ver a David Faitelson y André Marín en las transmisiones de Televisa, por lo que de momento se desconoce por completo de qué transmisiones serán parte.