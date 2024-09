El lunes por la mañana se infirmó de la lamentable noticia de la muerte de André Marín, famoso periodista deportivo mexicano, quien estuvo batallando los últimos dos años contra varias enfermedades.

De inmediato las redes sociales se llenaron de condolencias para su familia, especialmente para su esposa Paty Arreola, con quien engendró tres hijos: André Jr., Alonso y Mauro.

Lee también Víctor Dávila y Jonathan dos Santos estuvieron a nada de llegar a los golpes

¿A qué equipo le iba André Marín?

Una de las grandes incógnitas de los espectadores fue saber a qué equipo apoyaba André Marín en su faceta como aficionado. Una cosa es segura, por su formación como alumno de José Ramón Fernández, no era el América.

Y seguro más de uno pensaba que Cruz Azul era su club predilecto, ya que durante muchos años estuvo en las transmisiones de cancha de TV Azteca desde el Estadio Azul. Sin embargo, el propio comunicador señaló que no era adepto de La Máquina.

Otra posibilidad fue Chivas, que en más de una ocasión se le vio con una playera del club, aunque al mismo tiempo fue crítico contra el equipo. Pese a que en redes sociales se especuló por su fanatismo por el Guadalajara, no era así.

La duda quedó revelada años atrás, cuando André Marín se confesó en una entrevista, acabado con todas las dudas sobre cuál era su equipo favorito en el futbol mexicano.

"Nunca fui de Cruz Azul. Nunca, nunca, nunca. Yo le tengo mucho cariño a los Pumas porque ahí empecé a transmitir. Últimamente me da mucho gusto que le vaya bien al León, que es un equipo que venimos siguiendo desde el ascenso, pero no tengo alguno que tú me digas 'me muero por este'", comentó en el podcast Mother Soccer.

Lo que sí dejó claro es que existió un equipo que gobernaba en su corazón, aunque no era de la Liga MX, sino de España: el Barcelona.

"Por el FC Barcelona en España eso sí. Soy fan del Barcelona, pero algún equipo en México no lo tengo la verdad", señaló André Marín.