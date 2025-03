Andrés Vaca se ha consolidado como el mejor cronista de Televisa. Muchos consideran que de a poco ha acortado la distancia con Christian Martinoli, a quien seguramente pronto va a superar.

Y durante la charla que tuvo con el Escorpión Dorado, el comentarista de TUDN reveló por primera vez cómo es su relación con Martinoli, a quien se ha topado en más de una ocasión.

¿Cómo se lleva Andrés Vaca con Christian Martinoli?

Andrés Vaca fue el reciente invitado al ‘Escorpión al Volante’, donde el comentarista de Televisa habló de varios temas, algunos de ellos bastante picosos, como la revelación de su conquista a Gina Holguín.

Sin embargo, uno de los temas que más llamó la atención fue el de las comparaciones con Christian Martinoli, de quien decidió revelar de una vez por todas como es la relación entre ambos cronistas.

"Obviamente somos competidores, los dos competimos en las transmisiones y demás, pero como gente nos llevamos bien, hace poco habló bien de mí, me hizo sentir bien, en persona es a todo dar.... claro que Martinoli es un referente, no solamente de los mejores, yo creo que es uno de los mejores de la historia, actual y cuando se retire va a pasar como uno de los mejores de la historia.

Andrés Vaca fue el invitado del Escorpión Dorado. Foto: Especial

"Con Martinoli nos llevamos bien, es una relación llevadera, nos saludamos muy bien. Cuando yo empecé de repente nos encontrábamos a los de (TV) Azteca, y algunos que ya no están me decían: 'No mames, no los saludes, es la competencia'", dijo Andrés Vaca.

Por otra parte, pese a que le tiene mucho respeto, Vaca no considera que Martinoli sea el mejor narrador de la actualidad, ya que él tiene a su ‘gallo’ al que le queda a la perfección ese título.

"Yo no soy el mejor, no soy nadie para calificarme, trato de aprovechar la ventana que te da Televisa... para mí Raúl Pérez es el mejor", comentó.