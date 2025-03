Los medios de comunicación han estado sufriendo altas y bajas últimamente. TV Azteca no ha sido la excepción, debido a que varios de sus talentos decidieron dejar la empresa para tomar mejores oportunidades de trabajo.

Paco González y Ashley González son algunos de los elementos que optaron por dejar la televisora del Ajusco, yéndose a TUDN y Apple TV, respectivamente. Sin embargo, recién se dio a conocer que la cadena decidió despedir a uno de sus talentos.

¿TV Azteca despidió a Mary Carmen Lara?

TV Azteca se ha colocado como la televisora que manda en las transmisiones de futbol. Mucho tiene que ver el equipo comandado por Christian Martinoli, ya que suelen imponerse en rating a la competencia.

Sin embargo, pese a esa estabilidad que presumen, la cadena de Ricardo Salinas Pliego habría tomado una medida radical con uno de sus talentos, a quien decidieron despedir.

Trascendió que Mary Carmen Lara dejó de trabajar en TV Azteca, conductora que de a poco fue perdiendo protagonismo en las transmisiones y programas de la televisora del Ajusco.

Mary Carmen Lara fue perdiendo protagonismo en TV Azteca, televisora que decidió darle las gracias. Foto: Especial

Mediante sus redes sociales, la también actriz confirmó que había dejado de trabajar en Azteca Deportes, pero al parecer en poco tiempo anunciará a sus seguidores el que será su próximo reto en los medios de comunicación.

“Buen inicio de semana. Gracias a todos los que me escriben y están al pendiente. Tengo muchas cosas que contarles, estoy en mi cuenta regresiva para la televisión y me tiene feliz. Un gran reto en puerta, pero que estoy segura me hará crecer muchísimo… Ya casi les cuento”, publicó Lara en redes sociales.

Se ha especulado que Mary Carmen Lara regresaría a Televisa, donde ya estuvo por un tiempo en TUDN. Sin embargo, la propia comentarista acabó con esa versión al señalar que su futuro está en otro lado.