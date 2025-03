La Selección Mexicana se prepara para afrontar el Final Four de la Concacaf el próximo jueves 20 de marzo en Estados Unidos.

El Tricolor se estará midiendo con Canadá en las semifinales de la Liga de Naciones sobre la cancha del SoFi Stadium de Inglewood, California.

Javier Aguirre ya eligió a los 23 futbolistas que estarán realizando el viaje a territorio estadounidense para buscar el boleto a la final del torneo más importante de la zona a nivel de selecciones.

El Vasco sorprendió con algunos convocados, pero también con algunos nombres que prefirió no llamar, por las circunstancias que él considera pertinentes.

Una de las grandes ausencias en la lista de la Selección Mexicana es la de Guillermo Ochoa, quien fue sustituido por Carlos Moreno (Pachuca).

Paco Memo quedó borrado de la convocatoria de México, por lo que generó opiniones divididas que el timonel tricolor no lo considerara.

El comentario de Andrés Vaca fue uno de los que más llamó la atención, sobre todo porque palomeó la decisión de Javier Aguirre.

“Sobre la convocatoria: Gran noticia el cambio generacional en el arco. Que Guillermo Ochoa no esté es positivo”, compartió el narrador deportivo de TUDN.

Las palabras de Andrés Vaca hicieron explotar las redes sociales porque algunos usuarios consideran correcto que Paco Memo ya no se considerado para la Selección Mexicana.

Mientras que otros piensan que, por su trayectoria, el cinco veces mundialista tendría que seguir siendo incluido en las listas de El Vasco, sobre todo para que pueda llegar a la Copa del Mundo de 2026.

Por otra parte, el cronista de Televisa también aprovechó para compartir su opinión sobre algunas decisiones de que tomó Javier Aguirre en la nueva lista de la Selección Mexicana.

“Juárez más que merecido. Charly y Orbelín simplemente no lo entiendo. Henry no convocado es bastante lógico. Santi y Raúl están dos escalones arriba. Encima, su tercer delantero es Quiñones. Me hubiera gustado más Lainez que Efraín Álvarez. El relevo del Piojo es lo más flojo de este Tri. Marcel juega hockey para Aguirre”, señaló en cuenta oficial de X.