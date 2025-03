Desde que Javier Aguirre llegó a la Selección Mexicana para vivir su tercera etapa, dejó en claro un objetivo: recuperar el deseo de los futbolistas por representar al cuadro nacional. Ocho meses después ha visto mejora en el tema.

El Vasco ha sido claro sobre la disciplina que quiere en el equipo, pero más allá, busca que el jugador sea profesional con su club y fuera de él.

“Como lo han tomado, me vale madre", dijo entre risas. "El que pone condiciones con una escala para ver a un cuate, eso no, en mis tres etapas fui clarito, la puerta está abierta. No es obligación venir, debe ser un orgullo, así seas el goleador histórico, no me importa", agregó contundente.

Para Aguirre, el jugador mexicano que sea convocado debe acudir con orgullo y disposición para el equipo. Todo aquel que ponga pretextos o vaya por compromiso, no tendrá cabida en su equipo; sin embargo, ve un cambio de actitud positivo.

“Lo veo en la actitud, no te piden cosas especiales, visitar familia, llegar después, inventarse pretextos, perdí el avión, ahí lo he notado. Hablas con ellos, entienden, la gente de fuera, la gente que ejerce los medios, es mi labor, la de Rafa, tratar de hacerles ver que los medios están para sumar", comentó en conferencia el Vasco.

Rafa Márquez y Javier Aguirre, voz de mando en el Tricolor

La Selección Mexicana tiene a dos históricos y líderes del futbol mexicano: Rafael Márquez y Javier Aguirre. Dos exjugadores que hoy comandan al Tricolor rumbo al Mundial 2026.

"Rafa Márquez y yo hemos estado en un montón de lugares y nos ven con respeto, hemos sacrificado un montón de cosas, no sé si somos ejemplos, pero nuestra voz está para que nos sigan y nos respetan. Tampoco quiero maltrato para el jugador, con escalas, vuelos largos, no, ha mejorado muchísimo la Selección Mexicana", concluyó.