Es bien sabido que el conductor Jorge "Burro" Van Rankin es seguidor de las "Águilas" del América. Sin embargo, pese a su "amor" al equipo, reconoció que los azulcremas han recibido ayuda del arbitraje en distintos partidos.

"Hay que cosas que tampoco puedo tapar con un dedo, soy muy directo, hay veces que sí se le ayudaba como también se le perjudicaba, de los dos lados", aceptó durante una entrevista con el periodista deportivo, David Faitelson.

Durante la misma conversación, Van Rankin comparó a los dirigidos por André Jardine con el Real Madrid.

"Esa camiseta pesa es como la del Madrid. No pasa en México, en Madrid no se te hizo extraña una jugada que algo pasó que fue abismal, es en equipos así, como el arbitraje del Conmebol", explicó el conductor.

Y agregó que no todos los títulos del América se deben cuestionar, ya que antes no existían herramientas en el balompié mexicano como el VAR.

"No había VAR, era más difícil las jugadas tendenciosas, pero para el silbante era: marcaba algo y ahí se quedaba, no hay VAR, quizá repetición. Sospechoso yo diría a veces en los 80s, estoy reconociendo, no tengo pelos en la lengua”, detalló Van Rankin.

Para rematar, dejó en evidencia a Faitelson, ya que lo llamó "americanista" y aseguró que su papá lo llevaba a ver los partidos del América.