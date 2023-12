André Marín, junto a David Faitelson, recientemente se coinvirtió en uno de los fichajes bomba de Televisa, empresa en la que a lo largo de su carrera aseguró que nunca iba a trabajar, ya que tiene pasado en TV Azteca.

Y es bien sabido que el polémico comentarista no dejó muchos amigos en la televisora del Ajusco, ya que incluso muchos lo han tachado de traidor.

¿Carlos Guerrero y André Marín se pelearon?

Actualmente Carlos Guerrero se ha consolidado como uno de los comentaristas preferidos de los espectadores, ya que ha sabido acoplarse a Christian Martinoli y su equipo en las transmisiones de los partidos de la Selección Mexicana.

No obstante, Guerrero recordó que le costó mucho trabajo llegar a la fuente del Tricolor, donde al principio le toco compartir micrófono con André Marín, quien al parecer le guarda cierto rencor, ya que cuando salió de TV Azteca, le dejó de hablar al también conductor del reality show, Survivor.

"Cubro Selección Mexicana y de ahí formó un vínculo mucho más fuerte con Martinoli, García y todos ellos. Después él (Marín) ya no siguió en Azteca, y yo fui quien tomó ese lugar que tenía André con Selección. Tan fue así, que tiempo después creo que hasta el habla me retiró, yo no hice nada, yo no tomé esa decisión. Coincidí todavía algunos partidos con él narrando al Cruz Azul, yo narraba y él comentaba y como si yo no existiera", comentó durante una charla en el podcast de La Capitana.

¿Cómo fue trabajar con José Ramón Fernández?

Además, Carlos Guerrero recordó sus inicios en la empresa del Ajusco, donde le tocó de jefe José Ramón Fernández, quien tenía un carácter fuerte, pero agradece ahora los regaños porque aprendió mucho de ellos.

"El simple hecho de estar en el equipo de José Ramón Fernández me obligaba a hacer bien las cosas, José Ramón no te lo perdonaba. Cuando te tenía que regañar o levantar la voz lo hacía y se agradece. No ha habido u mejor maestro que él, sabía apretar cuando había que apretar y detectaba el talento y sabía cuándo dar la oportunidad", señaló.