La Selección Mexicana recibió una humillada histórica de parte de Uruguay el miércoles pasado, en un partido de preparación en Denver de cara a la Copa América 2024 que arrancará en unos días en Estados Unidos.

Desde ese momento los cuestionamientos hacia Jaime Lozano incrementaron, debido a que consideran que no es apto para comandar al Tricolor. Por todos lados le han llovido críticas al Jimmy por poner un equipo alternativo ante un equipo que la jerarquía de los charrúas.

Lee también Angélica Fuentes rompió el silencio luego de que la culpan de que no lleguen fichajes a Chivas

¿Por qué discutió Chaco Giménez y Fernando Cevallos?

Fernando Cevallos es uno de los comentaristas que se fue en contra de Jaime Lozano luego de la humillante derrota ante la Celeste. Incluso se comenzó a reír en tono burlón, debido a que no entendió por qué no usó a sus mejores hombres ante Uruguay, a sabiendas de que Brasil usará a su equipo ‘B’.

No obstante, jamás se imaginó que durante un enlace sus risas no le gustarían a Christian Giménez, quien de inmediato lo increpó por ser negativo y disfrutar del mal momento del Tri.

“Pero yo no sé de qué te ríes, está jugando la Selección Mexicana, no sé de qué te ríes. Me parece que le estás faltando mucho el respeto al técnico nacional y crees que es un improvisado”, comentó el ahora analista de Fox Sports.

Por su parte, el polémico comentarista señaló que quien se faltó al respeto fue el propio Lozano, por no analizar bien a sus rivales: “Yo no se lo falto, él se lo falta solito y el que le faltó al respeto a la Selección fue él, poniendo un cuadro alternativo ante una potencia como Uruguay… hasta Bielsa se lo dijo en rueda de prensa”.