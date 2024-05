Luego de que el América se impusiera a Cruz Azul en la Final del Clausura 2024 y sellara el ansiado Bicampeonato, Las emociones entre los jugadores americanistas estuvieron a 'flor de piel', como sucedió con Cristian Calderon, quien no pudo contener las lágrimas al final del partido.

Sin embargo, el llanto del jugador azulcrema no sólo se debió a la felicidad de haber coronado en el futbol mexicano con las Águilas, sino también por el momento que pasa en el plano personal luego de su separación con Adriana Castillo, su expareja.

“Es darle gracias a mi familia que siempre estuvo conmigo, como todos saben, creo que la perdí y hoy es gracias a ellos, con ellos llegué acá, luché, tuve un largo proceso y hoy a ellos es a quien agradezco lo que estoy haciendo hoy”, comentó el defensa americanista.

“Con toda esta gente en el estadio, con mis compañeros, la directiva, supieron por lo que estaba pasando, no me dejaron de apoyar. Siempre tuve mensajes de apoyo y unos que no eran de apoyo, pero no de esta gente, sino de afición rival. Hoy gracias a toda esta gente estoy acá disfrutando”, agregó.

¿Qué respondió su expareja en las redes sociales?

Tras las palabras del jugador del América, Adriana Castillo, su expareja, respondió con una postal en sus historias de Instagram, donde escribió un mensaje polémico. "La familia no se abandona. Se cuida y se valora", escribió.

Esta fue la imagen que compartió la expareja del Chicote Calderón. FOTO: @adriana_casg