Ricardo Peláez es una figura reconocida en el futbol mexicano. Como delantero brilló en las décadas de los 80 y 90, jugando para clubes como América, Necaxa y Chivas, además de representar a la Selección Mexicana.

Tras colgar los botines, Peláez desempeñó papeles como directivo, ocupando cargos en América, Cruz Azul y Chivas, así como en la Comisión de Selecciones Nacionales y como director directivo del Tricolor. Actualmente, trabaja como analista en ESPN. Sin embargo, a pesar de su trayectoria, en alguna ocasión un personaje lo calificó como ‘ratero’.

El responsable de esta acusación fue 'Brincos Dieras', el payaso famoso por su humor ácido y sin filtros.

Con más de 27 años de carrera, 'Brincos' ha conquistado al público adulto en México y Estados Unidos con shows que no dejan títere con cabeza.

Hoy, el comediante cuenta con millones de seguidores en redes sociales, donde su irreverencia lo ha convertido en un fenómeno.

Sin embargo, el momento clave que hizo despuntar su carrera ocurrió durante un evento privado organizado por jugadores de Chivas, cuando justamente Peláez era director deportivo del club rojiblanco.

Alan Pulido, en su primera etapa con el Rebaño, invitó a 'Brincos Dieras' a una comida para entretener al equipo, incluidos algunos directivos.

El payaso no tuvo reparos en lanzar burlas a diestra y siniestra, y Peláez no fue la excepción.

'Brincos' aprovechó el pasado del exfutbolista en Cruz Azul y América para soltarle un comentario que dejó huella.

¿Cómo fue la ocasión en que 'Brincos Dieras acuso a Peláez de 'ratero'?

“¿Cómo está, patrón? Me lo topo en Cruz Azul, me lo topo acá, qué pe.... Robando en todos lados, digo, trabajando en todos lados”, le dijo el cómico al entonces directivo.

Se SUPER, ULTRA ,MAMUT este Rekabron!!!😬😮😲😯😮😀🤪🤣😂😜🤣😂💥💨💣 con @Chivas y Mr.Pelaez y Compañía JA! pic.twitter.com/pGbL8dTTFb — Marlon (@peruzzi_navarro) December 16, 2019

La frase desató risas entre los presentes. Sin embargo, recientemente, 'Brincos Dieras' revivió esta anécdota en el podcast 'Luchando por tus sueños' del gladiador Latin Lover.

Ahí explicó cómo ese show con Chivas marcó un antes y un después en su carrera.

“El video de las Chivas fue el que ¡pum!... despuntó. Me contratan los jugadores, Alan Pulido y Jesús Molina. Y yo, como no conocía a los jugadores, me los comí a todos. A Peláez lo había visto en otro equipo y le dije: ‘¿Qué, ahora andas robando de este lado?’”, relató entre risas recordando la broma.