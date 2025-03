La presentadora de SportsCenter en ESPN, Vanessa Huppenkothen, vivió una experiencia desagradable tras sufrir un accidente vial que, según su relato, no solo la dejó con un daño en su vehículo, sino también con una sensación de impotencia ante la actuación de un ajustador de seguros.

A través de su cuenta oficial en X (anteriormente conocida como Twitter), la conductora compartió los detalles del incidente, denunciando lo que calificó como una práctica negligente por parte de las aseguradoras, un señalamiento que rápidamente generó eco entre sus seguidores y otros usuarios de la plataforma.

De acuerdo con lo narrado por Huppenkothen, el incidente ocurrió cuando un hombre chocó su automóvil.

Tras el impacto, el responsable contactó a su compañía de seguros para reportar el siniestro y gestionar la situación.

Sin embargo, lo que parecía ser un trámite rutinario se convirtió en un episodio frustrante para la presentadora.

Según su publicación, el ajustador enviado por la aseguradora llegó al lugar y, tras una breve inspección, afirmó que el daño en el coche de Huppenkothen no había sido provocado por el choque con su cliente, sino que “ya lo traía” de antes.

Acto seguido, y sin dar mayores explicaciones, el ajustador se subió a su vehículo y abandonó la escena, dejando a la conductora sin una solución.

¿Qué fue lo que denunció Vanessa Huppenkothen?

“Les ha pasado esto? Un señor me choca, le llama a su seguro, el seguro @AXAMexico dice que el golpe que tiene mi coche no me lo dio su cliente. Se sube a su coche y se va… Así operan las aseguradoras ahora? No me puse punk porque traigo prisa…”, escribió Vanessa en su cuenta de X, acompañando el mensaje con un tono de incredulidad y molestia.

Aunque la presentadora no especificó el lugar exacto donde ocurrió el percance, muchos de sus seguidores especularon que pudo haber sucedido en la Ciudad de México, una urbe conocida por su tráfico caótico y las frecuentes disputas viales.

La denuncia de Huppenkothen no tardó en generar reacciones en redes sociales, donde varios usuarios compartieron experiencias similares, señalando que este tipo de comportamiento por parte de los ajustadores de seguros es una práctica más común de lo que debería.

"Indispensable para protegernos de estos nuevos modos de operación de las aseguradoras traer una cámara abordo. Y para muchas otras situaciones también puede ser la diferencia", "Ponte punk. Aunque ya cuando se van los autos la situación es más complicada.", fueron algunos comentarios para la conductora.