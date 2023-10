Christian Martinoli es, probablemente, el narrador más polémico en la historia del futbol mexicano y de la Selección Nacional. Hasta ahora, a cualquier técnico que se ha colocado al frente del combinado tricolor, el relator de TV Azteca lo ha deshecho en críticas, muchas veces no constructivas, pero sí que tienen impacto público.

De 2013 a 2015, Miguel Herrera estuvo en el banquillo de la Selección Mexicana, luego de tomar el equipo nacional tras una fatídica Eliminatoria Mundialista, donde México estuvo al borde de la eliminación, y tuvo que jugar Repechaje ante Nueva Zelanda. Durante el periodo de Herrera, Martinoli no tuvo piedad en sus críticas, orillando a que todo culminara en un altercado en el Aeropuerto de Philadelphia.

¿Qué dijo Martinoli sobre el pleito con Miguel Herrera?

Este martes se dio a conocer un encuentro que tuvieron el propio Martinoli y Ricardo Peláez en el canal de Youtube del exdirector deportivo de América, Cruz Azul y Chivas. En ese encuentro, Christian explicó el motivo por el que Miguel Herrera lo atacó en ese aeropuerto, declarando que todo fue por una cuenta fake.

"Se la contaron mal. El wey estaba caliente desde que yo lo había criticado, pero él se justifica en que yo me metí con su familia, porque le contaron que una cuenta fake mía había insultado a su hija. De ahí, sin ver si tiene autorización, palomita, lo que sea, el wey se volvió loco y se vino sobres", comentó Martinoli, explicando la razón de Herrera para llegar a los golpes.

Además, Martinoli explicó cómo recuerda la situación en el Aeropuerto de Philadelphia. "Me tira un madrazo aquí (señalándose la cara) porque Luis (García) lo tapa y me pega aquí (en el hombro). Yo hago así de 'qué pedo con este wey', llega su hija, nos dice de cosas, luego cachetea a Luis. Subo a la zona de migración, este wey se salta tres cordones de la fila para venir a armármela de pedo otra vez. Es ahí donde yo levanto los brazos y le dije' vas cabrón'. El wey me dijo todo, me dijo que me iba a matar".

Por último, el narrador expresó que los abogados de la Federación buscaron por 'todos lados' en dónde había insultado a su familia, pero al no encontrar nada, decidieron correr a Herrera.