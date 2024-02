En 2018, luego de la fusión de Televisa Deportes y Univisión, se creó TUDN y con ello vinieron muchas salidas en la televisara de San Ángel, entre los que se incluyó a Edson Zuñiga, quien por muchos años le dio vida al Compayito.

Y aunque era la carta fuerte de la televisora durante los segmentos cómicos en los eventos deportivos que cubrían, Zuñiga no se adaptó a los cambios en su etapa final, por lo que fue de las personas que cortaron.

¿Por qué salió el Compayito de Televisa?

Edson Zuñiga señaló que uno de los errores de la televisora fue meter con calzador a un mago desconocido, quien claramente no tuvo aceptación con los espectadores, aunque lamentablemente ya le había pagado por adelantado.

"No sé si ustedes recuerden, pero al Mundial de Moscú (2018) llevan a un mago negro, yo no tengo nada en contra de la gente de color, pero a un mago no lo contrato ni para un cumpleaños. Era una angustia, porque no jaló y entonces le pagaron por adelantado al mago", comentó en el programa EXA FM.

¿Se negó a ayudar a su compañero?

Por otra parte, Edson señaló que le solicitaron que entrara al quite con el Compayito y le ayudara al mago Joel, para que con ello la gente fuera tomándole gusto a ese segmento, aunque se negó debido a que no le ofrecieron más dinero.

"Como no jaló entre el auditorio, forzosamente querían meter al Compayito para que jalara al mago y yo decía: 'pues págame, porque yo vengo a una o dos presentaciones, pero ya jalar a tu idea, porque fue tu idea, pues págame'. Me decían en el audífono 'saca la mano', pero la neta no", finalizó.