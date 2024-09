Luego de varios años batallando contra múltiples enfermedades, la mañana del lunes se dio a conocer la noticia del sensible fallecimiento de André Marín, periodista deportivo que inició su camino en los medios desde los 14 años.

Y el gran mentor de Marín Puig sin duda alguna fue José Ramón Fernández, con quien fue creciendo profesionalmente. Sin embargo, en 2006 su relación tanto laboral como personal se terminó de tajo, luego de que Joserra salió de TV Azteca y señaló que fue traicionado por André Marín.

¿Por qué Faitelson amenazó a José Ramón Fernández?

Mucho se ha hablado de la pelea que tuvo José Ramón Fernández y André Marín, donde incluso excompañeros como Christian Martinoli le dieron la espalada, luego de que éste habría traicionado a Joserra.

Varias veces José Ramón habló del tema, asegurando que nunca más quería tener algo qué ver con Marín. Sin embargo, en 2017, como parte de un programa Joserra y André Marín se vieron las caras de nuevo, donde tuvieron un momento memorable, ya que se estrecharon la mano y se dieron un abrazo.

“La primera, no contesté nada. La segunda, nunca contestaré nada. La tercera, soy un tipo agradecido y lo que sé, me lo voy a llevar a la tumba, ¿te parece?”, dijo Marín Puig a Joserra antes de que limaran asperezas.

Sin embargo, luego de la muerte de André Marín, José Ramón Fernández se fue en contra de David Faitelson, acusándolo a él y a Televisa de estar lucrando con el deceso del comunicador.

En 2017, André Marín dijo que se 'llevaría a la tumba' todo lo que sabía de su pelea con Joserra . Foto: Especial

Y en una muestra más de que la relación Faitelson y Joserra está muy cuarteada, el ahora comentarista de TUDN no se quedó callado tras las críticas de su mentor, debido a que lo amenazó diciendo que va a decir lo que realmente pasó entre él y su compañero André Marín.

“Mañana diré lo que tengo que decir sobre este tema. Hoy es día de respetar la memoria y la familia de André Marín. La tiranía y el sinvergüenza no tiene espacio. Y que quede clarito: yo no me iré a la tumba sin decir lo que tenga que decir”, respondió mediante redes sociales.