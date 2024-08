David Faitelson es uno de esos personajes que genera mucha polémica con cada uno de sus comentarios o publicaciones en redes sociales. No obstante, siempre ha existido una suda sobre el comentarista: ¿a qué equipo de la Liga MX le va?

Por ser de la escuela de José Ramón Fernández, principal antiamericanista del país, las Águilas serías el último equipo por el que el comentarista sentiría fanatismo, aunque parece que es todo lo contrario.

¿David Faitelson le va al América?

A lo largo de su carrera, David Faitelson ha despotricado en infinidad de ocasiones en contra del América, lo que hacía pensar a más de uno que no era el equipo al que podría seguir como un simple aficionado.

Sin embargo, recientemente realizó una publicación que ha generado muchas reacciones, porque deja entrever su simpatía por los colores de las Águilas, pese a que suele tundirlos detrás del micrófono.

El comentarista de Televisa subió a su cuenta de X (antes Twitter) una foto en la que está sosteniendo a Celeste, águila que es la mascota oficial del América y que solía sobrevolar por el Estadio Azteca antes de los partidos.

Según Faitelson, Celeste es muy exigente con las personas que tiene la oportunidad de cargarla, ya que se da cuenta de quiénes sí son aficionados de los azulcremas y los trata con amabilidad. Por el contrario, si no apoyan a las Águilas, tiene un comportamiento violento.

“La leyenda urbana afirma que 'Celeste' suele reaccionar virulentamente (violentamente) con los que no son aficionados del América. Conmigo, se portó súper bien…”, publicó.

De inmediato las reacciones no se hicieron esperar en redes sociales, debido a que no muchos no les sorprendió su afición por el América: "En el fondo, sabe que tu corazón es azulcrema"; "Eres Americanista David no te hagas wey"; "Las águilas no comen carroña. Me imagino que por eso se portó bien"; "Ya sal del clóset we"; “Eres americanista, se sabe”.

