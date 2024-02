Ricardo el ‘Tuca’ Ferretti cumplió 70 años de edad y lo hizo en medio de su nueva faceta de analista en ESPN, en donde ha logrado una gran química con Álvaro Morales.

Fue precisamente Alvarito quien, tras una emisión de Futbol Picante, compartió en redes sociales un mensaje de felicitación para el legendario estratega, con lo que parece ser una ‘indirecta’ para otros periodistas.

"Feliz cumpleaños al ‘Viejón’. En cuatro meses ya enterró carreras de “periodistas” con 30-40 años en televisión. Se creen la mamá de Tarzán y ni a un león han amamantado. Ricardo Ferretti. Febrero, 2024".

Un par de horas después de este mensaje, fue ni más ni menos que David Faitelson que escribió un mensaje en redes sociales que podría interpretarse como una respuesta al mensaje de Morales.

"Las mesas de televisión aguantan todo, incluyendo a ex jugadores y ex entrenadores fracasados y corruptos que no terminaron en la cárcel de milagro y que hoy pasan por saber todo o actuar de “payasitos” de otros “payasos"..."

