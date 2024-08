David Faitelson se ha convertido en un personaje que le sabe sacar mucho jugo a sus redes sociales, principalmente a X (antes Twitter). Usualmente sus comentarios tienen mucho eco entre los internautas, por lo que constantemente se vuelve tenencia.

Y es que el polémico comentarista deportivo habla de cualquier tema, lo que le ha acarreado varias peleas con otras figuras públicas, como lo ha sido Ricardo Salinas Pliego.

¿Cómo se burló Faitelson de Salinas Pliego?

En redes sociales, Ricardo Salina Pliego, dueño de TV Azteca, reveló que sufrió un accidente marítimo. El empresario mexicano mostró en redes sociales cómo es que su yate fue golpeado por otro en Nápoles.

Cabe destacar que la embarcación que impactó a la del también dueño del Mazatlán, pertenece ni más ni menos que a Steve Jobs, fundador de Apple, quien tras su muerte se lo heredó a su esposa Laurene.

“No me lo van a creer, pero nos chocaron el yate mientras estábamos en Nápoles. Les cuento… el yate de Steve Jobs fundador de Apple (ahora de su esposa Laurene), nos pegó mientras estábamos anclados frente a Nápoles. Yo quisiera saber que andaba haciendo el capitán y la tripulación que no vieron un yate del tamaño del mío enfrente. Lo bueno es que no pasó nada más que un raspón, pero es un raspón grande que va a costar mucho arreglar. Así que vayan a Elektra y compren productos de Apple para que les ayuden a pagarme su chistecito”, dijo.

Y luego de que ganara relevancia su publicación en redes sociales, David Faitelson no pudo evitar comentar ésta, aunque lo hiso en tono burlón, señalándole cómo es que debería tratar el golpe. De momento Ralinas Pliego no le ha respondido.

“Don Ricardo Salinas, No se preocupe. Sale con polish…”, publicó Faitelson.