La batalla por el rating en las trasmisiones deportivas en México revivió gracias a la incorporación de David Faitelson y André Marín a Televisa, quienes se han convertido en una seria amenaza para TV Azteca, ya que el equipo de Christian Martinoli y Luis García se han consolidados como los predilectos de los espectadores.

Y Faitelson se ha encargado de encender la polémica, ya que siempre que tiene oportunidad, lanzar dardos a sus competidores, asegurando que su objetivo es arrancarle el rating a los del Ajusco.

Lee también Ricardo Salinas Pliego arremete contra la Selección Mexicana: "Decepción nacional"

¿Qué dijo Faitelson del programa En Caliente?

Semanas atrás, TV Azteca dio a conocer que el famoso programa de En Caliente, que solía conducir José Ramón Fernández en el pasado, volvería de la mano de Christian Martinoli, Luis García, David Medrano, Carlos Guerreo y Zague.

Y parece que la decisión no le gustó a David Faitelson, ya que durante su video con el Escorpión Dorado, aseguró que la nueva emisión es un bodrio total, ya que no se le acerca para nada al programa del que fuera parte décadas atrás.

“Con todo respeto, es un bodrio de lo que fue En Caliente en su momento. Con todo respeto, qué es… No sé dónde se quedó Antonio Rosique y Carlos Guerrero, mira que son buenos periodistas. Pero eso no me importa, lo que me importa es Martinoli y García, que los veos muy nerviosos”, comentó el polémico comentarista.

Habla del programa de TV Azteca a partir del minuto 15

¿Quién conducía En Caliente en el pasado?

En 1993, José Ramón Fernández, en ese entonces el hombre fuerte en los deportes de la reciente creada TV Azteca antes Imevisión, creó el programa En Caliente.

Éste era un programa nocturno en donde eran invitados las figuras del deporte, sobre todo futbol, conducido por Joserra, junto con su grupo de comentaristas y periodistas (incluido David Faitelson) que formaban su staff en esa época.