Es oficial. TUDN confirmó los "fichajes" de David Faitelson y André Marín. A partir del siguiente año, ambos periodistas deportivos participarán en la oferta de contenidos de la televisora.

"Los dos referentes de la industria deportiva estarán en el día a día en tu pantalla para reforzar al equipo de TUDN y TelevisaUnivision. David Faitelson y André Marín, dos caras que cimbrarán el periodismo deportivo de habla hispana", dio a conocer TUDN.

Sin embargo, su incorporación causó una respuesta mixta en redes sociales. Especialmente, el "fichaje" de David Faitelson porque, en distintas ocasiones, criticó severamente a Televisa. Esto, al punto en el que sentenció que "nunca" trabajaría en dicha televisora.

A continuación, las ocasiones en las que el experiodista de ESPN arremetió contra Televisa.

David Faitelson y las veces que arremetió contra Televisa

"No me vas a decir que el dueño de la Selección no es Televisa"

Una de las críticas más fuertes, que Faitelson ha declarado contra Televisa, ocurrió durante una entrevista con el conductor Jorge Van Rankin. En ella, Faitelson comentó que Televisa mantenía en un "estado jodido" a la Selección Mexicana.

"No me vas a decir que el dueño de la Selección no es Televisa. Durante setenta años, han administrado el futbol y lo mantienen en un estado jodido. Ya suelten el futbol. Dejen que otro lo administre, que otro intente algo diferente", explotó.

"Televisa, por primera vez, se abre a la crítica"

Cuando la Selección Mexicana fue eliminada de la justa mundialista que se celebró en Qatar, David Faitelson aplaudió la crítica que realizó la periodista Denisse Maerker. Y es que, en palabras de Maerker, la actuación del Tricolor fue "el fracaso más grande que ha tenido el futbol mexicano en los últimos veintiocho años"

"Una ‘luz de esperanza’ en el horizonte. Televisa, por primera vez, se abre, admite la crítica y la autocrítica. Y deja en claro, espero, la voluntad de un cambio en el futbol mexicano. Pensé que jamás lo vería y escucharía", sentenció el exintegrante de ESPN.

"No vengas a decirnos que no te colocó Televisa"

En junio de este año, Juan Carlos Rodríguez fue nombrado como comisionado de la Federación Mexicana de Futbol. Posterior a esto, Rodríguez fue invitado al programa "Tercer Grado Deportivo" y ahí, Faitelson lo encaró con un "No vengas a decirnos que no te colocó Televisa".