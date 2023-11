Esteban Andrada ha sido señalado últimamente por sus errores en el marco de Monterrey. No obstante, si hay algo que nadie le puede cuestionar al portero argentino, es la cercanía que tiene con su afición.

Para muestra el gesto que tuvo luego de la victoria ante Santos a media semana en el Gigante de Acero, donde se acercó a la tribuna para obsequiar su playera a un pequeño aficionado de Rayados, acción que se volvería viral en redes sociales.

¿Qué pasó con un niño aficionado de Rayados?

En internet ha causado mucho revuelo el video donde Esteban Andrada se acercó a la tribuna donde estaban dos pequeños aficionados de La Pandilla y les ofrece su playera. Sin embargo, uno de los niños es jalado por la espalda por un adulto y cae al suelo.

Después queda al descubierto que lo hizo para que el otro niño que sedara con la casaca del portero, ya que de inmediato lo abraza y comienzan a festejar. Por su parte, el infante que fue agredido se levanta confundido.

Esteban Andrada está en búsqueda del niño al que empujaron



¿Cuál fue la reacción de Esteban Andrada?

El video no tardó en hacerse viral en redes sociales, ya que estaban criticando la actitud del adulto, al que hasta el momento no se ha identificado. No obstante, las imágenes llegaron a ojos de Esteban Andrada, quien pidió encontrar al pequeño que fue empujado al suelo para darle una playera.

“Si alguien conoce al pibe por favor díganme para regalarle mi playera”, publicó Andrada.