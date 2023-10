Fue durante el podcast Mother Soccer que Enrique Bermúdez recordó cuando iba a lanzar a André Marín, su nuevo compañero en TUDN, por un barandal en Colombia.

“Mira que me acuerdo que lo agarré así (haciendo señales de jalones) y lo iba yo aventar por un barandal porque me dijo 'ya se fue el circo, se quedaron los animalitos'. 'Animalitos tu jefa' y bueno, se prendió todo, pero después tuvo ese lindo detalle. Me llevo muy bien con él", mencionó el 'Perro’.

Sin embargo, mencionó que su relación mejoró notablemente cuando Marín estuvo pendiente de la operación de su esposa, a la que le trasplantaron un riñón.

"Con André (Marín) me llevo extraordinariamente bien. Tuvo conmigo un detalle sensacional cuando vino el trasplante de riñón de mi esposa Leticia llevándole un ramo de flores. Todo esto después de que había tenido un roce fuerte él y yo”.

En los últimos días, el 'Perro’ Bermúdez ha sido cuestionado sobre la llegada de David Faitelson y André Marín a Televisa, y fue en este mismo podcast que señaló a los dos periodistas de ‘madrear’ a la televisora.

