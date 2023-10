Arturo ‘Palermo’ Ortiz ha dejado de tener protagonismo en Pumas desde la llegada de Antonio Mohamed al banquillo, pero pese a la inactividad con los universitarios, el zaguero encontró consuelo en su nueva pareja.

No es para menos, ya que lo que era un secreto a voces se confirmó en días recientes, debido a que el jugador de auriazul inició una relación con Ileana Salas, quien fuera esposa de Alan Pulido por varios años.

¿Tachan de interesada a ex de Alan Pulido?

En redes sociales se filtró un audio donde Ileana Salas queda mal parada, ya que aunque no dio nombres, daba a entender que estaba dudando en seguir su relación con el Palermo Ortiz, ya que ella estaba acostumbrada a salir con personas que ya tenían resultas sus vidas.

“Desde que tengo 18 estoy acostumbrada a que todos mis exnovios tienen la vida resuelta, o sea todos tienen sus negocios propios y ya tienen una vida hecha. Este niño (Palermo Ortiz) no es codo, pero wey, no tiene exagerado dinero, soy una persona que no le gusta trabajar”, comenta en la conversación.

¿EXTRAÑA EL DINERITO DE #ALANPULIDO?

FILTRAN AUDIOS DE LA NOVIA DE ARTURO ORTÍZ Y EX-ESPOSA DE @alanpulido , LA TACHAN DE INTERESADA.



La psicóloga #mexicana, Ileana Salas, hablando de su novio el defensa de #Pumas, #ArturoOrtíz: “Me gusta. Pero notas que no tiene exagerado… pic.twitter.com/rQ5hnmijSp — Pase Filtrado (@pasefiltrado) October 26, 2023

¿Quién es Ileana Salas?

Por muchos años, Ileana Salas tuvo una relación con Alan Pulido, con quien incluso se casó. No obstante, a principios de año, se dio a conocer que el futbolista se había divorciado y posteriormente Ileana lo tacho de “narcisista, tóxico e infiel”.