Semanas atrás, Arturo ‘Palermo’ Ortiz, zaguero de los Pumas, se volvió viral debido a que se le vio muy acaramelado con una atractiva mujer, misma que se le hizo conocida a más de uno.

Y no era para menos, se trataba de Ileana Salas, quien por muchos años fue pareja de otro futbolista mexicano famoso, Alan Pulido, con quien a principios de año tomaron la decisión de separarse.

¿Palermo Ortiz confirmó relación con ex de Pulido?

El defensa de los Pumas decidió acabar con los rumores, por lo que en redes sociales publicó una historia con una serie de fotos en las que confirma que inició una relación con Ileana Salas, exesposa de Alan Pulido.

En la foto, donde se les ve juntos y de la mano, el futbolista y la joven acompañaron la historia con el mensaje: “un nuevo amor me puede consolar”.

¿Por qué se separó Ileana Salas de Alan Pulido?

A principios de año, Ileana Salas dio a conocer que terminó su relación con Alan Pulido, a quien acusó varias veces de ser infiel, aunado a que lo tachó de narcisista y tóxico.

"Porque son personas MUY simpáticas y MUY carismáticas, pero siempre navegan tras su máscara, que la gente que los conoce por encimita, por un fin de semana o unos cuantos días o no los ve diariamente no se quitan su máscara con ellos, no ven la realidad de vivir con alguien con personalidad narcisista, siempre quieren sentirse admiradas pero te menos precias a ti, no tienen remordimiento ni empatía por los demás, usan a las personas a su beneficio y tratan siempre de manipular las situaciones cuando se les sale de control”.