¿Quién es la nutrióloga mexicana que atiende a los jugadores del Aston Villa?

En el mundo del futbol profesional, la nutrición se ha convertido en una de las partes fundamental para el rendimiento de los atletas. Y en ese sentido una mexicana ha irrumpido en la escena del balompié internacional, llevando su experiencia a una de las Ligas más prestigiosas del mundo: la Premier League.

De hecho, Su trabajo con un club histórico de Inglaterra está marcando la diferencia en la preparación de los futbolistas.

Esta profesional que nació en la Ciudad de México comenzó su carrera con un enfoque en medicina, pero pronto descubrió que su pasión estaba en la nutrición.

Su formación académica es destacada, ya que es egresada de la Universidad Anáhuac en 2013, donde recibió reconocimientos por excelencia académica, y con una Maestría en Nutrición Deportiva por la Universidad de Cádiz. Actualmente, cursa un Doctorado en Nutrición, enfocándose en investigaciones que vinculan deporte y alimentación.

Antes de llegar a Europa, esta nutrióloga consolidó su carrera en México, trabajando durante cinco años con el Pachuca, donde fue responsable de la alimentación de los equipos varonil y femenil, optimizando el desempeño físico de los jugadores, destacándose como una pieza clave en la salud de los Tuzos.

"Crecer duele, mejorar es muy incómodo, tomar decisiones a veces da miedo pero soñar es lo único que siempre he aprendido te puede llevar a cumplir lo que nunca imaginaste", escribió en una publicación cuando terminó su ciclo con el conjunto pachuqueño. "Me toca decir adiós a esta espectacular institución después de 5 años. Fueron años de crear y estructurar de tiempos llenos de alegrías, retos, crecimiento, obstáculos, me voy llena de recuerdos y con nostalgia de dejar el lugar que tanto quiero y me vio crecer".

¿Quién es la nutrióloga mexicana que trabaja la Premier League?

Se trata de Elisa Ceñal Vallines, la nutrióloga mexicana que desde enero de 2024 forma parte del Aston Villa.

En este nuevo desafío, Ceñal está a cargo de la nutrición del primer equipo y las categorías inferiores, contribuyendo al éxito del club en la exigente Premier League. Su incorporación representa los colores mexicanos en el futbol internacional.