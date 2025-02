Comentarista de Fox Sports explotó en contra de afición del América: ‘Es muy grosera y violenta’

La Liga MX Femenil cada vez más atrae afición a los estadios y eso se nota en varios de los partidos que se llevan a cabo jornada tras jornada. Sin embargo, parece que algunos seguidores están tomando las malas costumbres de lo que ocurre en las gradas de la rama varonil.

Así lo reveló una comentarista de Fox Sports, quien aseguró que tuvo que salir del Estadio Ciudad de los Deportes durante el América contra Rayadas, debido a la cantidad de insultos y comentarios violentos que se escuchaban desde las butacas.

¿Por qué comentarista de Fox Sport abandonó un partido?

Uno de los partidos más atractivos de la Jornada 8 del Clausura 2025 fue el que protagonizó América y Rayadas, que al final se quedaron las azulcremas con un marcador de 3-2.

Sin embargo, más allá del resultado, una de las comentaristas de Fox Gol Femenil decidió levantar la voz, ya que algunos aficionados están llevando la violencia a los partidos de la femenil.

Paula Chavira reveló que tuvo que salir antes de que acabara el partido del estadio, ya que no pudo soportar tantas ofensas que se escuchan en las gradas. La comunicadora reveló que en el pasado no ocurría eso, ya que todo era un ambiente familiar.

Y Paula Chavira aseguró que todo se debe a que algunos fanáticos del futbol varonil ya se dan cita en los partidos de mujeres, lo cual no está mal desde su punto de vista, aunque reprueba que tengan las mismas actitudes violentas que se ven semana a semana en la Liga MX.

“Yo tengo que decirles que fui al estadio y salí muy enojada. Afición muy grosera (la del América), me da mucha tristeza, pero sí lo quiero decir, porque si algo tiene el futbol femenil es que es un lugar familiar, donde las jugadoras pueden jugar libres de violencia y eso cada vez lo veo en más estadios, en donde la afición es muy grosera, insultando a las jugadoras. Ese no es el espíritu.

“En varonil ya está todo mal, qué bueno que viene mucha afición del varonil, porque se dan cuenta de que es un producto de calidad, pero no vengan a contaminarlo con lo que ustedes hacen. Aprendan que aquí es otra historia, aquí no se insulta, no estás tratando de sacar toda tu violencia y frustración en un partido. Tan enojada estaba que me salí”, señaló la comentarista de Fox Sports a sus compañeras.