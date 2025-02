Televisa Deportes gozó en el pasado de la preferencia de los televidentes. El contenido que ofrecían era del agrado total de las personas, quienes se sentían muy identificadas con sus analistas y comentaristas, lo que hacía imposible que perdieran en rating ante TV Azteca.

Sin embargo, la última década ha sido totalmente diferente, ya que ahora como TUDN no han sido capaces de derrotar al equipo conformado por Christian Martinoli y compañía. Muchos lo achacan al hecho de que se han ido desprendiendo de su talento consolidado.

¿Quién fue Javier Sahagún?

Años atrás Televisa podía presumir una gran baraja de opciones entre sus comentaristas, quienes se colocaron rápidamente como los preferidos de los espectadores.

Uno de ellos sin duda fue Javier Sahagún, quien gracias a sus amplios conocimientos y carisma fue ganando más relevancia en la televisora. El comentarista siempre será recordado por sus reportajes de color, que eran transmitidos principalmente en el programa de 'La Jugada' cada domingo por la noche.

Además, Sahagún nunca escondió su amor por las Chivas, por lo que en cada una de sus apariciones en las diferentes emisiones en las que aparecía, se lo demostraba al público.

Aunque no sólo se había especializado en futbol, sino que además sorprendió a propios y extraños cuando junto a Jorge Pietrasanta comenzaron a narrar las luchas de WWE RAW, dejando varias frases que pasaron a la posteridad.

Javier Sahagún narró junto a Jorge Pietrasanta la lucha libre de WWE RAW. Foto: Especial

En el currículum de Javier Sahagún destacaban Mundiales de futbol y Juegos Olímpicos, siendo uno de los expertos de la televisora de Chapultepec 18 en magnos eventos.

Es por ello que a muchos sorprendió que para 2016, después de 26 años en Televisa, fue de las personas despedidas, ya que no era considerado para la transición que hicieron a TUDN.

“Fue un honor haber sido parte de Televisa Deportes. Hoy se separan nuestros caminos. Mi deseo porque las cosas le marchen bien”, fue la publicación con la que se despidió Javier Sahagún.

Lamentablemente, para 2019 le detectaron cáncer a inició el partido más importante de su vida, mismo que ganó lo y celebró en redes sociales.

“Hoy me convertí en sobreviviente del cáncer. Terminé las radioterapias y empiezo una nueva vida. Soy un afortunado y no me queda más que disfrutar lo que viene, con todo y los grandes retos que pueda ofrecer. Gracias a todos los que preguntaron y a todos los que me ayudaron”, posteó.

Para 2021, regresó como panelista a los programas que realizó TUDN en la cobertura de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Lamentablemente, meses antes se había deteriorado su salud, aunque nunca se supo cuál fue la causa, por lo que muchos compañeros solicitaron donadores de sangre.

Javier Sahagún cubrió Mundiales de futbol y Juegos Olímpicos con Televisa. Foto: Especial

De manera inesperada, luego de una recaída en su salud, varios compañeros y amigos de Javier Sahagún anunciaron en redes sociales que había fallecido, por lo que de inmediato las muestras de afectos y condolencias fueron enviadas a sus familiares y seres cercanos.

Sin duda, Javier Sahagún será recordado por su gran amor por los deportes, la gran pasión que le imprimía a cada uno de sus reportajes de color, su fidelidad a los colores de Chivas y sus entrañables narraciones de la WWE.