David Faitelson y André Marín están a días de debutar con Televisa, ya que los anunciaron para estar presentes en la transmisión de la doble cartelera de este sábado: Pumas ante Chivas y Tigres frente a América.

No obstante, su llegada a la televisora de San Ángel sigue generando polémica, ya que ambos se formaron en TV Azteca bajo las órdenes de José Ramón Fernández, quien es el principal detractor de su nueva empresa.

¿Alarcón criticó a Faitelson y Marín por llegar a Televisa?

Javier Alarcón, quien por mucho tiempo fue el jefe de Televisa Deportes, dio su opinión sobre la llegada de David Faitelson y André Marín a dicha empresa, y pese a que por mucho tiempo fueron su competencia, sorprendió con su declaración.

“Me da mucho gusto por ellos, porque se lo merecen, han chambeado durante 30 años, son hechos en la trinchera. No sé si lo soñaron, pero qué bueno que se les dio estar en la empresa de mayor exposición de contenidos en México y en Estados Unidos. Van a amplificar su imagen.

"Supongo que no los van a descafeinar (en Televisa), que buscan que sean igual de crudos, igual de analíticos e igual de frontales como siempre. Me gusta que la intención sea señalarlo sin ningún cortapiso. Que entiendan que Televisa tiene que sacar las manos del futbol, que tiene que ser una correlación de fuerzas. Los dueños nunca van a dejar de incidir, pero sí vale la pena que se reparta la pelota. No los van a modificar en su manera de ser”, comentó.

¿Qué opina de sus dichos que jamás trabajarían en Televisa?

Pese a que tanto David Faitelson como André Marín aseguraron que nunca trabajarían en Televisa, Javier Alarcón dijo entender su decisión, ya que cuando las condiciones son buenas, es muy complicado decir que ‘no’.

"Somos trabajadores, la oferta es irresistible, mucho mayor exposición y un mejor sueldo, no se está yendo por un sueldo más bajo", concluyó.