Jorge Campos, es uno de los pocos exfutbolistas que tras una exitosa trayectoria deportiva han llegado a los medios de comunicación para quedarse.

Su estilo, irreverencia y fama mundial con el paso de los años le ha permitido al exjugador de Pumas ser uno de los personajes más queridos de la televisión junto a sus compañeros Christian Martinoli y Luis García.

Un cambio total en su vida y que se debió principalmente a dos periodistas de TV Azteca, quienes lo ayudaron y le dieron todas las herramientas para entender el mundo de la televisión.

Campo, quien suma varios años en las transmisiones de partidos de la Liga MX y el Tricolor, se sinceró y agradeció a José Ramón Fernández y André Marín por guiarlo en su llegada.

"Estoy muy agradecido con José Ramón, siempre me habló, fue directo y me dio muchos consejos. También con André, que fue fundamental, siempre me apoyó. Los dos fueron fundamentales para mi llegada a TV Azteca", comentó en el podcasts de La Capitana.