Pasan los días y la polémica por el campeonato del América no termina, ya que para muchos Adonai Escobedo cometió varios errores de marcación a favor de las Águilas, por lo que terminaron afectado a los Tigres.

Y las jugadas señaladas son el golpe de Raymundo Fulgencio sobre Julián Quiñones y la de Nahuel Guzmán contra el mismo jugador de las Águilas, acción en la que según Jorge Campos no debió ser marcada como falta y, por ende, no era roja.

¿Por qué se peleó Zague y Jorge Campos?

Luego de que Nahuel Guzmán vio la segunda amarilla por chocar a Julián Quiñones, Zague trató de justificar al silbante, pero Jorge Campos explotó y aseveró que no será falta y que todo el partido Adonai Escobedo se estuvo equivocando a favor de Tigres.

“(Nahuel) es un crack, un fuera de serie… Qué equivocación Zague, no fue faul. El árbitro se viene equivocando desde el primer tiempo. En la jugada de Gignac que iba solo, por qué la paró, no huno faul, no hubo nada, iba Gignac solo con Vigón entrando”, comentó el Brody.

Jorge Campos diciendo que no era falta de Nahuel Guzmán cuando lo expulsan en la final.



Que vergüenza que esta gente le esté quitando un lugar a los que se preparan para estar algún día ahí. pic.twitter.com/8JKi06vKdW — "El Jefe" Águila (@ElJefeAguila) December 21, 2023

¿Puso en duda los títulos de las Águilas?

La pelea no terminó ahí, ya que Jorge campos señaló que la mayoría de los títulos que ostenta el América son polémicos y siempre han sido beneficiados por las decisiones a favor de los silbantes.

“Siempre tienen su historia siempre. Tienen siete de los 14 así (títulos polémicos)”.