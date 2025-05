La pelea entre José Ramón Fernández y David Faitelson ha generado infinidad de reacciones, pero al mismo tiempo dos bandos, uno que se puso del lado de Joserra y el que apoya al comentarista de Televisa.

Faitelson no soportó que lo calificaran como un “sicario” del periodismo, por lo que decidió destapar los problemas de adicciones a la cocaína de José Ramón, lo que despertó una auténtica batalla entre seguidores y colegas del medio por ese tema.

¿Qué dijo José Pablo Coello de Joserra?

José Pablo Coello, reconocido comentarista de Fox Sports, fue uno de los periodistas deportivos que respalda a David Faitelson. Mediante una entrevista, reventó a José Ramón Fernández, recordando el pésimo trato que daba, no sólo a sus trabajadores, sino a la gente en general.

“Su estilo y el trato me parecía el de un tipo insolente, acomplejado, con grandes problemas que reflejaban inseguridades y lo hacían plantarse en un cuarto, en un lugar con un aire de superioridad.

“Es un estilo que yo no comparto, un estilo de liderazgo que yo con toda franqueza para nada comparto, que nunca implantaría o que creo no haber utilizado cuando me ha tocado liderar equipos en esta industria y en algunas otras”, dijo en charla con ‘La Perrada’.

José Pablo Coello es uno de los comentaristas más reconocidos en temas como NFL y Grandes Ligas. Foto: Especial

Por otra parte, aplaudió que por fin Faitelson puso fin a las humillaciones que constantemente le hacía Joserra, mismas que aguantó por más de 30 años en Imevision, TV Azteca y ESPN.

“Yo soy diferente a André Marín y no me voy a llevar a la tumba estos temas, que además para mí son conocidísimos, será porque estoy en el medio, no es ninguna sorpresa, sorpresa que lo haya dicho David

“Creo yo que con absolutamente toda la razón, (David) contesta lo de ayer y lo de hoy, diciendo: ‘Ya estuvo cabrón’. Ese respeto, ese agradecimiento, ese tiempo, se acabó güey; me vas a putear, pues va de vuelta”, finalizó José pablo Coello.