El conjunto de las Chivas no pasa por uno de sus mejores momentos en el futbol mexicano. Cada vez más la afición rojiblanca pierde la paciencia ante los malos resultados del equipo tapatío. Sin embargo, fuera del terreno de juego hay algunos jugadores que la están rompiendo en temas del corazón, como el caso de Roberto Alvarado.

Actualmente, el atacante de las Chivas acumula tres goles luego de nueve partidos disputados, ocho de ellos como titular, y 655 minutos disputados en lo que va del Clausura 2025; no obstante, más allá de su labor dentro de la cacha, el 'Piojo' tiene una bella admiradora.

¿Quién es la modelo colombiana que declaró fan del 'Piojo' Alvarado?

Se trata de Kathrin Carvajal, una modelo colombiana e influencer, que ha causado revuelo en redes sociales tras declararse públicamente fanática de Roberto ‘Piojo’ Alvarado.

La joven, quien también ha incursionado en el contenido para adultos, no escatimó en halagos hacia el jugador y expresó su ferviente deseo de conocerlo en persona, dejando entrever una mezcla de admiración tanto por su talento deportivo como por su apariencia física.

Durante una entrevista con 'Beto Dreams', Kate no ocultó su entusiasmo al hablar del ‘Piojo’.

¿Qué dijo la modelo sobre el 'Piojo' Alvarado?

“Hay uno que sí me gustaría conocer mucho y es un futbolista. Ojalá que esto no lo vea la mujer, pero que sí lo vea él. Sabes quién me gusta mucho, el ‘Piojo’ Alvarado. Me gusta demasiado porque es así con esos tatuajitos y todo mal mirado. Qué rico para hacerle unos deliciosos pistaches en salsa verde”, confesó la modelo entre risas.

La influencer, quien cuenta con más de un millon 200 mil seguidores en su cuenta de Instagram, añadió un toque coquetería a sus declaraciones. “Sí leí que le gusta, yo se lo hago mi amor”, comentó, refiriéndose a su disposición de complacer al futbolista en sus gustos culinarios y, quizás, más allá.

Cuando se le cuestionó si su atracción por Alvarado radicaba en su habilidad en la cancha o en su personalidad, Kathrin respondió con sinceridad: “Me atrae todo, además porque se ve todo mal mirado. O sea, más allá de su profesión como futbolista, que obviamente también, pues debe ser bueno y habilidoso, pero siento que la carita y su mirada de peladito, pero al vez mal mirado, me encanta”.

Ya le quieren hacer unos pistaches en salsa verde a mi Piojo Alvarado 😱 @Chivas pic.twitter.com/xNerE9bGXG — El Campeonísimo (@Gaspar_Sparco) March 1, 2025

“Piojito Alvarado, mi amor, si estás viendo este video te mando un besito bien delicioso y qué rico prepararte unos pistaches en salsa verde. Yo por usted hago lo que sea”, mencionó.