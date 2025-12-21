El Real Madrid derrotó (2-0) hace unas horas al Sevilla, un resultado que le permitió acercarse más al FC Barcelona con miras a ganar un nuevo campeonato.

El triunfo en casa también sirvió para presenciar historia con Kylian Mbappé, estrella francesa del equipo merengue, quien volvió a ser fundamental para el gigante español al marcar en la recta final del partido.

Con la anotación, que desató la alegría de los seguidores, el exjugador del PSG igualó la marca de Cristiano Ronaldo con 59 goles en un año natural, un récord que no pasó desapercibido.

Tras el gol, Kylian corrió hacia una de las esquinas de la cancha para realizar el característico "SIUUU" del actual futbolista del Al-Nassr, y concluyó con un saludo a la cámara.

"Cristiano Ronaldo":

Porque Mbappé igualó su récord de goles en un año con el Real Madrid pic.twitter.com/lrXPsTpp2C — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) December 20, 2025

Luego del silbatazo final y ante los medios de comunicación, Mbappé habló de lo ocurrido en el campo y de su amistad con Cristiano Ronaldo, quien dejó una huella muy especial en el club.