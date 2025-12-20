Javier Aquino se convirtió en uno de los futbolistas más destacados en la historia de Tigres, conquistando cinco títulos de Liga MX, la Copa de Campeones de la Concacaf y la Campeón de Campeones, pero este día anunció su salida del club entre lágrimas.

Por medio de un directo en Instagram, el exjugador felino explicó cómo fue la situación de su salida, dejando en claro la gran tristeza que le generó tener que despedirse de la institución.

"La verdad estoy triste, no les voy a mentir, estoy bastante triste. Es una situación muy compleja para mí. Ha sido un día muy duro, honestamente, no por irme del club ni por terminar un ciclo, sino por las formas en las que se dieron todas las situaciones. Con honestidad, se trata de las formas, se trata de muchas cosas, del valor que te hacen sentir como persona, como ser humano."

Aquino compartió que lo económico no influyó en su decisión para salir del cuadro felino, aunque si señaló que la directiva le ofreció una reducción salarial.

“Ha sido un día muy duro… no es por dinero, es por la forma. Una forma que pudo haber sido distinta. Pudieron haberme dicho antes que era lo último.”



Javier Aquino, hace unos momentos, en una transmisión en Instagram, donde confirma su salida de Tigres.



"Nunca fue lo económico, el tema no fue económico en ningún momento, simplemente fue deportivo. Me ofrecieron una reducción salarial que a ningún jugador que disputa 48 o 50 partidos le ofrecerían en ningún club. Esto no lo digo como queja, lo aclaro, no es un reproche hacia nadie, pero tampoco es normal", explicó.

La despedida del experimentado futbolista no fue como él se la imaginaba, algo que sí le hubiera gustado cambiar para despedirse de mejor manera con sus compañeros.

"Estoy pasando un momento muy complicado por el amor que le tengo al equipo y a la gente, pero tampoco acepto que me hayan quitado el derecho de despedirme de buena forma, de despedirme de la afición, al menos de darle un mensaje a mis compañeros, de decirles cuánto los aprecio, cuánto los quiero y cuán orgulloso me siento de haber tenido la oportunidad de compartir cancha con ellos, con todos, con los históricos y con los no históricos."

Su futuro como jugador lo dejó en el aire, aclarando que tomará un par de días de descanso tras la final del Apertura 2025 y después decidir si seguir en las canchas o no.