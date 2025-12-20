La lesión de Edson Álvarez en la recta final del año pone a temblar a la Selección Mexicana. El mediocampista del Fenerbahce no vio minutos en el duelo de la Jornada 17 de la Superliga de Turquía frente al Eyüpspor.

El propio técnico del equipo, Domenico Tedesco, habló previo el duelo y aseguró que el mexicano no iba a tener actividad este sábado, así como en el partido del 23 de diciembre frente al Besiktas en la copa doméstica.

"Edson y Brown no estarán con nosotros los próximos dos partidos. Es demasiado pronto para dar detalles sobre la lesión de Edson. Sin embargo, Edson es un jugador importante. Creo que regresará lo antes posible", explicó el estratega.

Lee también: Copa del Mundo: ¿Cuál es el Grupo de la Muerte de la edición de 2026?

Esta ausencia significa que Edson Álvarez no podrá cerrar el año jugando con el club turco. De acuerdo con información de la prensa local, el mexicano estará fuera por alrededor de dos semanas.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Mexicana?

México estará de vuelta para finales de enero cuando enfrenta a Panamá el 22 de ese mes y el 25 choca ante Bolivia en Santa Cruz. Querétaro le abre las puertas al Tri para el duelo frente a Islandia el 25 de febrero, combinado que estará en la próxima Copa del Mundo.

Edson Álvarez se perderá estos juegos, ya que Javier Aguirre solamente convocará a jugadores que militan en la Liga MX.