La edición de 2026 será histórica para las Copas del Mundo, pues además de jugarse en 3 países distintos por primera vez, contará con 12 grupos con 48 países en total.

El torneo que se efectuará en México, Canadá y Estados Unidos, está definido para la primera etapa, y aquí te contaos cuales fueron los dos grupos más reñidos o los 'Grupos de la Muerte' del Mundial.

Mundial 2026: El partido número mil de las Copas del Mundo se jugará en México ¿Cuándo y dónde?. FOTO: Imago7

El término 'grupo de la muerte' en el contexto de las Copas Mundiales se originó en la edición de Suecia 1958 cuando Brasil, Austria, Inglaterra y la Unión Soviética se enfrentaron en el Grupo 4.

En aquella ocasión Brasil y la URSS dejaron sin avanzar a la Inglaterra de Bobby Charlton y a Austria. Y eventualmente, Pelé ganó ese torneo a sus apenas 17 años de edad.

¿Cuál fue el Grupo de la Muerte del Mundial 2026?

En el próximo certamen, dos sectores fueron los que particularmente tienen partidos más cerrados entre sí. El Grupo I y el Grupo L, encabezados por Francia e Inglaterra respectivamente.

Kylian Mbappé y Erling Haaland - Fotos: AFP

El Grupo I está compuesto por cuatro selecciones que prometen dejarse la vida en cada partido, lo que hará que este sector pinte para uno de los más apretados.

Francia

Senegal

Noruega

Irak, Bolivia o Surinam

Por su parte, se espera lo miso para el Grupo L, que también está conformado por equipos con mucha calidad en el terreno de juego.

Inglaterra

Croacia

Panamá

Ghana

Harry Kane celebra tras marcar el tercer gol de Inglaterra en el partido contra Letonia por las eliminatorias del Mundial. FOTO: AP

