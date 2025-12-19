El pasado fin de semana, los Diablos Rojos del Toluca se coronaron bicampeones del futbol mexicano al vencer a Tigres en una épica final del Apertura 2025.

El partido de vuelta, disputado en el Estadio Nemesio Díez, se extendió a una histórica tanda de 24 penales, donde los escarlatas se impusieron para conquistar su duodécimo título en la Liga MX, igualando a Chivas como el segundo club más laureado del país.

Bajo la dirección de Antonio Mohamed, el equipo rojo logró una hazaña inolvidable, pero la celebración quedó empañada por un episodio polémico protagonizado por el propio entrenador argentino.

El foco se desplazó rápidamente hacia la confrontación verbal que Mohamed tuvo con el periodista David Faitelson de TUDN, quien había cuestionado la decisión del DT de relegar al portero Hugo González a la banca en el duelo decisivo, optando por Luis García como titular y puso en duda la ética y moral del Turco.

En plena euforia post-partido, Mohamed no contuvo su furia. Tras la tanda de penales, declaró: "Ese gordo (Faitelson) habló de más antes del partido, nunca es bueno hablar antes. Ahora lo voy a buscar".

Minutos después, en una transmisión en vivo de TUDN, el Turco arremetió directamente contra el comunicador, retándolo a confrontarlo cara a cara mientras los conductores Alex de la Rosa, Marco Cancino, Mauricio Ymay y Vicente Sánchez observaban sorprendidos.

El momento se viralizó rápidamente, sobre todo cuando más tarde, ambos personajes se cruzaron y llevaron la tensión al límite, sin llegar a los golpes.

¿Cómo fue que Antonio Mohamed ofreció disculpas?

Este 19 de diciembre, ya con los ánimos más calmados, el Turco apareció en el programa 'Línea de 4' de TUDN —a petición propia, sin la presencia de Faitelson— para ofrecer disculpas públicas.

El estratega expresó vergüenza por su reacción y aclaró que su desacuerdo era exclusivamente con el periodista, no con la televisora.

"Quería pedirle disculpas públicas a ustedes, a toda la audiencia por mi exabrupto", dijo de inicio.

"Me siento avergonzado por eso. Estaba en la previa del partido viéndolos y justo cuando salió la alineación salió David hablando y en ese momento se me cruzaron los cables, pero me concentré en mi trabajo.

"Pero en un momento de la celebración se me cruzaron los cables de vuelta, dije lo que sentía en ese momento y se lo dije en la cara a él. Una disculpa a todos, no tiene que suceder eso", agregó.

Mohamed enfatizó que las críticas forman parte del futbol y no le afectan, pero consideró el comentario de Faitelson como un "juicio de valor". Aseguró que nunca tuvo intención de agredir físicamente al periodista y dio por cerrado el incidente.

"Me dijo que solamente dio un punto de vista y para mí eso fue un juicio de valor. Si le hubiese querido pegar, le hubiera pegado. Para mí ya es un caso cerrado y cada uno por su venida, cada quien con su pensamiento. No tengo nada con ustedes, ni con el canal, ni con la empresa, al contrario. Nunca hubo problema. Las críticas no me hacen nada, son parte de y a mí me parece perfecto, pero totalmente con respeto", sentenció.