Rafa Márquez: El auxiliar del Vasco ya comenzó a armar su cuerpo técnico para dirigir al Tri

Rafael Márquez, actual auxiliar de Javier Aguirre en la Selección Mexicana, ya comienza a armar su cuerpo técnico con miras al Mundial 2030.

Y es que hay que recordar que todo apunta a que el proceso del 'Vasco' concluirá tras la Copa del Mundo 2026, y el exdefensa central tomará las riendas del Tricolor.

De acuerdo a información de TUDN, Rafa ya ha comenzado a trabajar para definir quienes estarán conformando su cuerpo técnico, contando con nombres de plena confianza, en incluso grandes conocidos dentro del balompié nacional e internacional.

De esta manera, Márquez estaría dando un nuevo paso en su carrera como timonel, ya que recordemos que ya dirigió al FC Barcelona B durante dos temporadas antes de unirse a Aguirre.

En 2022 tomó las riendas del Barça Athletic, dirigió un total de 82 encuentros y estuvo cerca de ascender al equipo catalán a la segunda división del futbol español, quedándose en la final del ascenso, donde cayó ante el Córdoba por marcador global de 3-2. En los más de 80 encuentros, obtuvo 40 victorias, 21 empates y 21 derrotas.

Con esta planeación anticipada, Márquez busca continuidad y solidez para el Tri en el ciclo hacia 2030, apostando por exjugadores y especialistas consolidados.

¿Quiénes son los nombres que podrían formar parte de su cuerpo técnico en el Tricolor?

Como ya habíamos informado en de10.com.mx, el hombre fuerte del cuerpo técnico de Rafael Márquez sería Andrés Guardado, el excapitán de la Selección Mexicana se encuentra en Sevilla, donde se está preparando como director técnico con el Real Betis.

Al Principito se unirían nombres como el de Vidal Paloma, exdirector de fuerzas básicas en Atlas y con experiencia como gestor en la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica.

Otro es Alfredo Talavera, recién retirado tras jugar en Bravos de Ciudad Juárez, quien asumiría como entrenador de porteros.