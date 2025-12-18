Fox Sports México sigue perdiendo figuras importantes en su plantilla de comentaristas. Y es que dos voces emblemáticas del canal deportivo anunciaron su salida a través de las redes sociales, cerrando un ciclo ligado a la transmisión deportiva.

Los conductores se despidieron con mensajes emotivos, agradeciendo al público, al equipo y a la empresa que los albergó durante años.

Estas bajas se suman a un contexto de cambios en los derechos de transmisión de eventos deportivos clave que han ido perdiendo.

Uno de los narradores detalló que tras casi dos décadas en la televisora “se apagan los micrófonos”. Expresó gratitud por el cariño recibido y reconoció el esfuerzo del staff que lo acompañó.

¿Quiénes son los comentaristas que se van de Fox Sports?

Un de ellos fue Marlon Gerson, con 19 años en Fox Sports MX, de los cuales 12 fueron en la narración de UFC, y compartió un extenso mensaje de despedida.

“A ustedes, gracias por dejarnos entrar a sus hogares semana a semana durante 7 años y hacernos parte de su familia. A todo el equipo en Fox Sports, que ha sido mi casa durante 19 años, gracias por la oportunidad, la entrega y profesionalismo sin límites”, escribió.

Gerson también destacó la labor en el programa ‘Prohibido parpadear’ durante siete años y agradeció a su familia “por ser mi motor incondicional y comprender 19 años de ausencias prácticamente todos los fines de semana. Termina una era que marcará mi vida para siempre. Gracias, UFC. Gracias a todos, nos seguiremos viendo en este camino y recuerden que está prohibido parpadear”, concluyó.

El otro conductor que dijo adiós fue Guillermo Salas, quien durante 12 años narró peleas de UFC y MMA para la cadena, señaló que Fox Sports MX no fue solo un lugar de trabajo.

"Cerramos el micrófono en UFC y MMA después de 12 años de peleas compartidas, de noches eternas, de voces, de golpes, de silencios y de historia. Fox Sports no fue solo el lugar donde compartimos peleas… fue el lugar donde yo también me forjé", comenzó su despedida.

"A mis compañeros de cabina, a producción, a todos los guerreros invisibles detrás de cámaras: gracias por cada transmisión levantada a pulso, por cada madrugada, por cada reto superado. Esto fue un trabajo de equipo, de corazón, de resistencia", agregó.

Y también expresó algunas palabras de agradecimiento a los seguidores que lo acompañaron en cada programa.

"Ustedes le dieron alma a cada palabra. Ustedes hicieron de cada relato algo vivo. Esta historia fue nuestra. Hoy no cierro solo un trabajo. Cierro una era. Me voy con gratitud, con satisfacción plena y con la certeza de haberlo dejado todo en cada round. Gracias por 12 años de combate, de pasión y de vida", finalizó.