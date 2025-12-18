Los comentarios de David Faitelson previos a la Final del torneo Apertura 2025 entre Diablos Rojos y Tigres, así como su polémica con el director técnico del Toluca, Antonio Mohamed, ha provocado que al comentarista de TUDN le llueva sobre mojado.

Y es que luego de los dimes y diretes que ha entablado con el estratega choricero, el periodista de Televisa ha recibido varios comentarios en contra de parte de compañeros de profesión con quienes no lleva buena relación.

Ahora se sumó un nuevo personaje a la polémica, quien aprovechó la tormenta que rodea a Faitelson para arremeter en su contra.

Pero antes de dar a conocer el nombre de este comunicador regiomontano, vale la pena destacar cómo se originó toda la controversia entre David Faitelson y el Turco Mohamed.

El pasado fin de semana se conoció al campeón del futbol mexicano: el Toluca, equipo que luego de una final cargada de dramatismo ante los Tigres se consagró como monarca del torneo Apertura 2025 y bicampeón del balompié nacional.

Sin embargo, más allá de las acciones que ocurrieron durante el partido de vuelta de la gran final en el Estadio Nemesio Díez y de los 24 penaltis que se cobraron en la tanda para definir al ganador del certamen de la Liga MX, lo que ha robado protagonismo a los Diablos Rojos ha sido la polémica entre el técnico Mohamed y el periodista de TUDN.

Luego de que los escarlatas levantaran el título, el 'Turco' Mohamed se lanzó con todo en contra del comunicador de Televisa, debido a que este último lo criticó y puso en duda su ética y moral por hacer modificaciones en su arco al poner al cancerbero Luis García Palomera en lugar de Hugo González.

A partir de entonces, personajes como José Ramon Fernández y su hijo Juan Pablo, se sumaron a la polémica y dieron su punto de vista acerca de Faitelson y su manera de ser.

¿Quién es el comentarista regio que calificó a Faitelson de mentiroso?

Ahora se sumó a la lista de detractores de Faitelson el comentarista regiomontano Willie González, de RG La Deportiva, quien ya en el pasado ha protagonizado intercambio de mensajes subidos de tono con el analista de TUDN y ahora aprovechó las aguas turbulentas para asestar un nuevo golpe en contra de su rival mediático.

"David Faitelson, lo puedo decir al aire, es un mentiroso, es un falso, un hipócrita, es el más mentiroso de la industria, mitómano; en su cara le están diciendo te vas a ir a Televisa y lo negó", sentenció Willie González. "Evitas el debate diciéndole a Mohamed una disculpa".