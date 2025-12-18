La final de la Copa Árabe de la FIFA 2025 arrancó con un golpe que nadie se imaginaba. Apenas a los tres minutos, Oussama Tannane sorprendió desde media cancha con un potente disparo que se coló en la portería jordana, pese al esfuerzo del guardameta Yazeed Abulaila por detenerlo.

Este golazo de vestidor puso en ventaja a Marruecos y enciende las alarmas sobre el potencial de los marroquís en su camino hacia un segundo título regional y en especial porque será participante de la próxima Copa del Mundo 2026, y ya dejó en claro que no será un rival sencillo.

Este jueves, Jordania y Marruecos se citaron en el icónico Estadio Lusail de Qatar para disputar una final histórica.

Ambos conjuntos llegan con el boleto asegurado al Mundial 2026 y buscan el dominio del futbol árabe en un choque de estilos: la impenetrable muralla defensiva marroquí contra la intensidad y espíritu competitivo de Jordania.

La selección jordana alcanzó su primera final tras eliminar a Arabia Saudita en semifinales, demostrando un futbol colectivo y ofensivo que los convirtió en los máximos goleadores del certamen. Por su parte, Marruecos mantiene una defensa casi perfecta, con solo un autogol encajado en todo el torneo, y llega tras una contundente victoria ante Emiratos Árabes Unidos.

¿Cómo fue el golazo de Oussama Tannane?

De media cancha, Oussama Tannane mandó un riflazo que se clavó en la portería de Jordania a los tres minutos del partido.

El esférico entró al arco pese al intento desesperado del portero Yazeed Abulaila de detener la redonda, cruzó gran parte del campo con potencia para internarse en las redes y adelantar al conjunto marroquí.

🇲🇦 Oussama Tannane scores a truly incredible opening goal in the FIFA Arab Cup Qatar 2025™ final 🔥#FIFArabCup #Morocco pic.twitter.com/MIW84y1Tnd — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) December 18, 2025

Con este arranque explosivo, Marruecos buscaba consolidar su favoritismo y conquistar su segundo trofeo en la Copa Árabe, mientras Jordania intentaba remontar para escribir la página más importante de su historia futbolística.