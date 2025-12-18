El futbolista ecuatoriano Mario Pineida, de 33 años, defensor del Barcelona SC y exjugador de su selección nacional, perdió la vida en un ataque armado en el norte de Guayaquil, informó la Policía Nacional de su país.

De acuerdo con las investigaciones, Pineida fue una de las dos personas que murieron en el ataque, mientras que otra resultó herida.

Lee también: Gina Holguín: La colaboradora de TUDN se despide de programa: "Cierro un capítulo en mi vida"

El caso es investigado por la Dirección de Investigación de Delitos Contra la Vida.

El club Barcelona Sporting Club emitió un comunicado oficial donde expresó su sentir sobre el lamentable hecho que viste de luto al balompié internacional.

¿Cuál fue el mensaje del Barcelona Sporting Club?

"Siempre tendrás un lugar especial en el barcelonismo, Marito, te lo ganaste por todo ese corazón que diste. Gracias por todo, te extrañamos. Por siempre Mario", escribió el club junto a un video de algunas jugadas del defensor.

Pineida, lateral por ambas bandas, desarrolló gran parte de su carrera en Barcelona SC desde 2016, con el que se coronó campeón nacional en ese año y en 2020. También militó en Independiente del Valle, El Nacional, tuvo un paso por Fluminense de Brasil en 2021-2022, y disputó nueve partidos con la selección ecuatoriana, incluyendo minutos en la Copa América 2021 contra Brasil.

Otros clubes como Liga de Quito, Independiente del Valle y Fluminense expresaron condolencias en redes sociales.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol lamentó la pérdida y condenó la violencia que afecta al deporte.

¡Campeón de la eternidad!



Con profunda tristeza, lamentamos el fallecimiento de Mario Pineida, campeón de la Copa Ecuador Ecuabet DIRECTV 2024 con El Nacional.



¡Fuerza para su familia y amigos del fútbol y la vida! pic.twitter.com/plOln8Q9Fb — Copa Ecuador (@CopaEcuador) December 18, 2025

Este crimen se suma a una serie de ataques contra futbolistas en 2025: en noviembre falleció un juvenil de 16 años de Independiente del Valle por bala perdida en Guayaquil; en septiembre murieron Maicol Valencia, Leandro Yépez y Jonathan González, de clubes de segunda categoría.