Hace unos días, las Chivas hicieron oficial una de las bajas importantes de cara al Clausura 2026. A través de sus redes sociales, el equipo despidió al atacante Javier Hernández tras está segunda etapa que finalizó con el fin de participación del equipo rojiblanco en el torneo Apertura 2025.

"El vínculo entre 'Chicharito' y el club de sus amores, el que lo formó e impulsó para convertirse en un histórico de nuestro balompié, perdurará para siempre. Javier es, sin duda, uno de los máximos referentes del futbol mexicano", fueron algunas de las palabras con las que el club de Guadalajara despidió al atacante.

Con el Rebaño, CH14 conquistó el título de Liga del Apertura 2006 y el de goleo individual del Bicentenario 2010, antes de emprender una carrera internacional que lo llevó a triunfar en varios de los clubes más importantes de Europa.

Ahora, luego de su paso por las Chivas por segunda ocasión, misma que fue empañada con su cobro de penalti en los Cuartos de Final ante Cruz Azul, que impidió que el chiverío avanzara a las Semifinales; Hernández se alista para romperla en un nuevo equipo en 2026.

¿Con qué equipo ficharía Javier Hernández tras su salida de las Chivas?

El aún máximo goleador histórico de la Selección Mexicana, podría estar cerca de iniciar una nueva etapa en su carrera profesional, esta vez lejos de las canchas y en los estudios de televisión.

Tras concluir su segunda etapa con Chivas a finales de 2025, marcada por lesiones recurrentes, bajo rendimiento y la ya mencionada eliminación polémica ante La Máquina, el delantero tendría la oportunidad de involucrarse en una nueva faceta.

De acuerdo con información que circula en las redes sociales y en la web, la televisora deportiva ESPN vería en un fichaje bomba para ser uno de sus analistas

Y es que Chicharito representaría para la empresa de Bristol un elemento de alto perfil que aportaría ante las cámaras su experiencia como jugador y conocimiento en Ligas europeas.

Sin embargo, el acuerdo con ESPN podría caerse en caso de que algún club esté interesado en los servicios del delantero. De lo contrario, Javier podría sumarse a la televisora de cara a la próxima Copa del Mundo 2026.